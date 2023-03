É uma medida inédita que procura mexer com o jogo. A casa do 'Big Brother Brasil' vai receber esta semana um novo morador que promete 'agitar' os ânimos.

Trata-se de um concorrente da mais recente edição do 'La Casa de los Famosos', a versão mexicana do 'BB'. De acordo com a imprensa brasileira, a pessoa escolhida para este 'intercâmbio' é Dania Méndez, uma influenciadora digital que tem mais de três milhões de seguidores no Instagram e que já participou no Acapulco Shore, da MTV. A identidade da participante eleita ainda não foi, no entanto, oficializada.

Em sentido contrário, e a caminho do 'La Casa de los Famosos', está Key Alves. A jogadora de voleibol foi eliminada do 'BBB' na semana passada mas aceitou participar nesta troca de concorrentes. Não se sabe qual a data em que esta troca irá acontecer, embora seja certo que será esta semana.

Por outro lado, importa assinalar que já foi encontrado o novo 'paredão' do 'Big Brother Brasil'. Cesar, Domitila, Larissa e Ricardo estão nomeados e em risco de abandonar o jogo.

Pode acompanhar o 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

