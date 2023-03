Os grandes protagonistas da edição de 2023 do 'Big Brother Brasil' começam a abandonar o jogo. Depois de Fred Nicácio, que foi expulso na semana passada, chegou a vez de Key Alves se despedir do reality show.

A jogadora de voleibol perdeu no confronto com Sarah Aline e Domitila, reunindo 56,76% dos votos. As restantes concorrentes salvaram-se com 41,92% e 1,32%, respetivamente.

A contribuir para a saída de Key deste jogo estiveram algumas declarações polémicas feitas sobre Fred Nicácio, chegando a ser acusada de intolerância religiosa, bem como o facto de tecer muitos comentários acerca dos colegas quando os mesmos não estavam presentes.

Gustavo, namorado de Key Alves, também já foi eliminado do jogo, o que ajudava a prever a saída da jovem de 23 anos.

Importa lembrar que esta é a 8.ª eliminação do programa. Na 'casa mais vigiada do Brasil' restam 13 concorrentes.

Pode acompanhar o 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

