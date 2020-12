Será esta uma decisão definitiva? Ainda não se sabe, mas o que é certo é que André decidiu terminar a relação que mantinha com Zena, que conheceu no atual reality show da TVI - 'Big Brother - A Revolução'.

Já depois de ter terminado, os dois tiveram uma conversa sobre o assunto, na qual André explicou o que o motivou a tomar esta decisão

"Não me aceitas como eu sou. Uma relação é feita a dois e não só no mundo da Zena. Tenho de andar sempre atrás de ti desde o primeiro dia. Parece que sou sempre eu que estou a tentar agradar. Parece que sou sempre eu que me anulo. Já chega. Sei pôr um ponto final em coisas que não concordo", nota.

Entretanto, faz saber: "A decisão que eu tomei, está tomada".

Ouvindo estes motivos, Zena defendeu-se: "Não digas que não te aceito como és porque é mentira. Gosto que dês a tua opinião, mas não temos de concordar sempre. Se eu sinto que estás a desconfiar de mim, é isso que te vou dizer".

Veja aqui a conversa.

Leia Também: Carina arrasa Pedro no Big Brother: "É velho, feio, peida-se em público"