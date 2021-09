Esta quinta-feira foi dia de emissão especial de 'Big Brother 2021'. Cláudio Ramos esteve no diário da tarde para anunciar em direto a salvação de um dos quatro nomeados.

Porém, antes da 'salvação', o Big Brother tomou uma decisão que mudou o jogo dentro da casa mais vigiada do país. A caravana foi temporariamente encerrada e Ana Morina, Ana Babosa e Bruno tiveram oportunidade de regressar à casa onde estão os restantes concorrentes.

A salvação

Débora, Bruno, Ana Soares e Ana Morina foram os concorrentes nomeados no último domingo, e um deles foi hoje salvo da expulsão. Ana Morina foi participante com mais votos e desta forma garantiu mais uma semana dentro do reality show.

Em risco de sair no próximo domingo estão agora, Bruno, Ana Débora e Ana Soares.

Leia Também: 'Big Brother': Quem são os favoritos e os mais odiados do público?