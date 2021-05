"Cá em casa estão sempre a meter-se connosco, chamam-nos 'pirosas' a toda a hora porque adoramos andar de igual (até pintamos as unhas da mesma cor)". Foram estas as palavras de Bibá Pitta que deram início a uma recente publicação no Instagram onde aparece com um look igual ao de Madalena.

"A Madalena encolhe os ombros e responde: 'Malucos, não percebem nada!!'. Agora imaginem quando a minha neta nascer... Vai ser uma pirosice pegada", acrescentou de seguida, referindo-se à pequena Piedade, que irá nascer este ano.

Recorde-se que Bibá prepara-se para ser avó pela terceira vez, desta vez de uma menina, fruto do casamento da filha, Maria Pitta Paixão, com Guilherme Paixão. O casal já tem em comum os pequenos Duarte e António.

