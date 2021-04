A preparar-se para ser avó da primeira menina, Bibá Pitta deixou uma mensagem no Instagram onde se mostra radiante com esta fase especial da sua vida.

"Vou ser avó de uma menina!! Estou tão feliz por ti, Maria Pitta Paizão, e por ti, Gui Paixão, estou tão feliz pelos manos, estou tão feliz por todos nós", começou por escrever, dirigindo-se à filha, Maria, e ao companheiro da mesma, Guilherme.

"Querida Piedade, todos esperamos por ti, todos já te amamos. Eu sou a avó mais feliz e babada do planeta e a tua bisavó, que é a estrelinha mais bonita do céu, deve estar muito orgulhosa e feliz por ficares com o nome dela!! Agora é só esperar... Esperar o tempo que for preciso pelo grande dia... que ainda é algum, que nervos", completou.

Recorde-se que a menina que está para chegar é a primeira filha de Maria e Guilherme. O casal já tem dois rapazes em comum, os pequenos Duarte e António. A menina vai chamar-se Piedade, uma homenagem à falecida avó de Maria. A mãe de Bibá Pitta morreu em 2014.

