A filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy, de 11 anos, surpreendeu tudo e todos ao aparecer de surpresa no espetáculo que a mãe realizou em Paris na semana passada. Um momento que ficou em destaque na imprensa internacional, sobretudo, também, por causa do apoio que a filha mais nova da cantora, Rumi, deu à irmã na plateia.

Blue Ivy dançou no concerto e deixou todos a 'delirar' com tal surpresa. E a artista não deixou passar em branco este episódio marcante.

Esta segunda-feira, dias depois do espetáculo, Beyoncé reagiu publicamente através de uma publicação que fez na sua página de Instagram com imagens da filha mais velha no concerto.

"A minha linda primogénita. Tenho muito orgulho e gratidão por ter tua mãe. Trazes-nos tanta alegria, meu doce anjo", escreveu Beyoncé.

Leia Também: Filha de Beyoncé faz atuação surpresa em concerto