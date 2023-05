Na passada semana, Blue Ivy fez uma atuação surpresa no concerto que a mãe, Beyoncé, deu em Paris. A menina, de 11 anos, surgiu a dançar em palco, liderando desta forma os bailarinos.

Durante este momento, Blue contou com o apoio da irmã mais nova, a pequena Rumi, de cinco anos.

"Nós amamos-te, Blue!", lê-se num cartaz que Rumi fez questão de segurar.

O momento tornou-se viral nas redes sociais tendo sido alvo dos mais diversos elogios.

Recorde-se que Beyoncé é mãe de três filhos, frutos do seu relacionamento com Jay-Z: Blue, de 11 anos e os gémeos Rumi e Sir, de cinco (sendo que Sir não foi visto no concerto).

