Beyoncé e a sua família ficaram em choque e de "coração partido" com a notícia da morte de Craig Adams, ex-personal trainer da cantora.

Foi a mãe de Beyoncé, Tina Knowles-Lawson a partilhar a notícia nas suas redes sociais.

Tina, de 67 anos, mostrou-se devastada.

"Estou de coração partido esta manhã. Descobri que este ser humano incrível, Craig Adams, faleceu ontem à noite de Covid-19", começa por lamentar.

"Esta doença horrível e assassina atacou os seus órgãos, primeiro os pulmões, ficando depois com insuficiência renal. Por mais que tivesse lutado, ele sucumbiu à doença na noite passada. Craig era personal trainer e era saudável", realça, mostrando-se chocada com a morte do amigo.

Segundo tina, Craig foi personal trainer de Beyoncé nos primeiros anos da sua carreira e trabalhou depois como segurança das Destiny’s Child, banda da qual a cantora fez parte.

"Ele era como um membro da família. Um ser humano tão lindo, bondoso, amoroso e gentil. RIP Craig, nós amamos-te", termina.

