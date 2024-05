Betty Grafstein parece estar a recuperar da embolia pulmonar que a leva a estar internada há vários dias. De acordo com Hugo Mendes, do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, há motivos para acreditar que a designer de joias conseguirá superar com sucesso esta situação de saúde mais complicada.

"Segundo uma fonte revelou ao nosso programa, o Guilherme, filho de José Castelo Branco, terá conseguido visitar a Betty Grafstein no hospital e encontrou-a a melhorar", começou por contar Hugo, que acrescentou que a milionária "terá perguntado por Constança", a neta do ainda companheiro, e que Guilherme a notou "bastante lúcida".

"Há aqui uma atualização do estado de saúde em que eu também acredito porque, na verdade, a Betty nunca chegou a ser transferida, o que confere aqui que talvez o estado nunca tenha chegado a piorar", fez notar, referindo-se ao facto de Betty, ao contrário do que chegou a ser noticiado por alguns meios cor-de-rosa, nunca ter sido encaminhada para os cuidados intensivos do Hospital CUF Tejo.

"Esta mesma fonte, que nos revela isto ao nosso programa, também revela que esta visita foi muito mal vista pelo Roger, pelo filho de Betty Grafstein, que não gostou desta aproximação de alguém muito próximo de José Castelo Branco, que neste caso é o filho", completou Hugo Mendes.

Por fim, foi falado no programa cor-de-rosa que Roger Grafstein, filho de Betty, esteve internado e que talvez isso justifique o facto de ainda não ter viajado para Portugal de forma a ver a mãe no hospital.

Leia Também: Pedro Pico ligou a Castelo Branco para comprar casa de Betty, diz agente