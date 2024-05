Pedro Pico tem sido uma das vozes mais ativas contra José Castelo Branco, mas parece que, ainda assim, o transformista tem tentado contactar o socialite. Quem o garante é Luciana Lima, agente de José e da esposa, Betty Grafstein, que ao Fama ao Minuto, em exclusivo, garantiu que foi feita uma chamada com uma proposta que envolve a casa da designer de joias em Sintra.

Segundo Luciana, Pedro Pico terá ligado a José Castelo Branco e terá proposto comprar a casa de Betty Grafstein, que arrendou e na qual mora atualmente, antes de o divórcio ser oficializado. Na chamada, de acordo com a mesma fonte, foram feitas chantagens e terá sido referido o nome de Guilherme, filho de José, e de Constança, a neta do socialite.

Luciana Lima garante que tem áudios que comprovam esta acusação.

A casa de Betty Grafstein em Sintra, vale recordar, foi arrendada por Pedro Pico há dois anos, num contrato de uma década. José Castelo Branco garante que este acordo não é válido, enquanto Pedro afirma que os documentos estão legalizados e em vigor.

O Fama ao Minuto tentou contactar Pedro Pico para obter mais esclarecimentos, mas até ao momento ainda não obteve qualquer resposta.

Betty Grafstein, recorde-se, denunciou José Castelo Branco por violência doméstica e o socialite está agora impedido de se aproximar e de contactar a esposa, de acordo com as medidas de coação decretadas pelo juiz de instrução criminal do Tribunal de Sintra, no passado dia 8 de maio. Betty está a recuperar de uma embolia pulmonar e continua internada no Hospital CUF Cascais. As mais recentes informações dão conta de que a milionária já terá avançado com o pedido de divórcio, ainda que o negociador de arte não tenha sido notificado oficialmente.

