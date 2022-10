Bernardo Ribeiro e Diana Lopes podem ser o próximo casal criado na casa do 'Big Brother'. Os dois participantes têm estado mais próximos e já se fala na possibilidade de acontecer um envolvimento amoroso entre ambos.

Em conversa com Catarina Severiano sobre o tema, Diana admitiu que, para já, tudo não passa de uma brincadeira. Porém, a participante não esconde que tem uma relação diferente com o colega e assume que seria capaz de envolver-se com ele.

"A relação que eu tenho com o Miro é mesmo de irmão e melhores amigos aqui dentro. [Entre] a pessoa que eu sou com o Bernardo e a pessoa que sou com o Miro há uma grande diferença, e é visível", explicou.

Será que é desta que o amor acontece na casa do 'Big Brother'?

