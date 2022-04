Bernardo Sousa abriu o coração durante um desafio que lhe foi proposto no reality show 'Big Brother Famosos'. Questionado a quem pediria desculpas, Bernardo lamentou um erro que cometeu no passado, que afetou a sua família, mas sem especificar do que se tratava.

"Não consigo perdoar-me pelo erro que cometi, que destruiu um bocadinho a minha carreira", começa por dizer.

"À minha família é o meu maior pedido de desculpas", nota ainda, visivelmente arrependido pelo sucedido.

Veja o momento.

Leia Também: Marco Costa recebe avião negativo. "Respeito zero, humildade zero"