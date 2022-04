Marco Costa foi na manhã de quarta-feira surpreendido com uma mensagem negativa que sobrevoou a casa do 'Big Brother Famosos'.

O famoso pasteleiro recebeu um avião que critica a sua postura no jogo e o acusa de ter pouco respeito e humildade.

"Marco, muito ego, respeito zero, humildade zero. Portugal vê", podia ler-se no avião, que foi desvalorizado pelo famoso pasteleiro.

Veja aqui o vídeo que mostra a reação de Marco Costa ao receber a mensagem negativa.

