Carolina Pinto, namorada de Marco Costa, recorreu esta quarta-feira à sua página oficial de Instagram para pela primeira vez reagir aos muitos comentários maldosos, críticas e insultos de que é alvo nas redes sociais.

"O meu recado hoje é para as mulheres, algumas mulheres deste país. Nunca senti necessidade deste desabafo, mas hoje, fugindo um pouco à minha essência e sensatez, vou ter de o fazer. Já repararam que a maior parte de comentários maliciosos, mensagens privadas que recebo, são escritas por mulheres? Mulheres essas muito mal amadas, malformadas, frustradas com as suas próprias vidas", começa por afirmar.

"Ninguém que se preze, com carácter (mínimo) escreve e diz aquilo que, às vezes, por azar, me chega à vista", continua, assegurando que não se deixa afetar por mensagens maldosas. "Cada um vive a sua verdade e viver uma verdade cheia de ódio, frustrações, deve ser no mínimo horrível", atira.

"Aquilo que passámos durante a pandemia, a guerra que atualmente atravessamos no mundo, fez-me acreditar que ficaríamos todos um pouco melhores. De facto, enganei-me… e é com profunda tristeza que o digo", lamenta.

Por último, um recado final aos haters: "Se algumas mulheres medíocres estiverem a ler isto, façam por favor uma retrospetiva de quem vocês são, de quem foram e de quem querem continuar a ser. Só quero dizer que todos nós estamos começados, mas não estamos acabados e aquilo que vocês fazem é uma vergonha. Não sei como cabem neste mundo. Ao contrário de vocês, desejo-vos luz, muita luz, porque de facto precisam".

