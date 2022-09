Benedita Pereira reagiu com grande entusiasmo ao facto de Bumba na Fofinha ter sido escolhida para posar, mostrando o seu corpo real quatro meses depois de ter sido mãe, na capa da revista Women's Healt.

"Finalmente, um corpo normal e saudável. Sinto-me, finalmente, representada. Assim como milhões de outras pessoas", reagiu a atriz, que acabou por ser criticada por ter dado a entender com as suas palavras que os corpos de outras mulheres não seriam considerados normais.



© Reprodução Instagram/ Benedita Pereira

Procurando esclarecer mal-entendidos, Benedita fez uma nova partilha na qual pediu desculpa pelo seu erro.

"Em relação ao story anterior, fiquei tão entusiasmada ao acordar com a capa da Bumba na Fofinha que usei a palavra normal em vez de real. Foi uma parvoíce. Todos os corpos são normais. E reais também, claro. Já agora, não é por seres super fit que não és real. Mas assim, sem Photoshop, nem artifícios, um corpo com umas gordurinhas e sem as formas estereotipadas de um corpo perfeito, é maravilhoso de ver numa capa de revista. Sinto-me mesmo representada", defendeu.

"Obrigada pela compreensão e perdoem-me se ofendi alguém. A intenção não era de todo essa", completou.

© Reprodução Instagram/ Benedita Pereira