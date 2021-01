Ben Affleck, de 48 anos de idade, confirmou o fim do namoro com a atriz Ana de Armas, de 32 anos. O ator foi fotografado pela primeira vez desde a rutura, pouco depois de ter mandado que fossem deitados no lixo alguns objetos da 'ex'.

As imagens divulgadas pela imprensa mostram funcionários do ator a deitar no lixo uma fotografia grande em cartão de Ana de Armas.

Mas também a aparição do ator está a dar que falar. De acordo com a imprensa internacional, Ben Affleck está bastante mais magro e com um semblante abatido.

Concorda com esta opinião? Veja abaixo as imagens:

