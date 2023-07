No domingo, dia 16 de julho, fez precisamente um ano que Ben Affleck e Jennifer Lopez deram o nó, e aconteceu quase 20 anos depois de terem terminado o primeiro romance.

O casal viajou no ano passado para Las Vegas onde se deu o primeiro casamento. Mais tarde, em agosto de 2022, voltaram a dizer 'sim'. No entanto, dessa vez aconteceu na mansão do ator na Geórgia, na presença de vários amigos e familiares.

De recordar que os artistas conheceram-se nas filmagens de 'Gigli', em 2002, e começaram depois a namorar. Ficaram noivos, mas a relação acabou por chegar ao fim. Agora voltaram a dar uma nova oportunidade ao amor.

De acordo com a Hola, a data foi celebrada com um jantar em Santa Monica, onde Jennifer Lopez usou um vestido branco com cristais prateados e brilhantes. Uma peça de gola redonda que combinava com as sandálias de salto alto prateadas. Para completar o look, escolheu uma pequena mala verde com uma alça de corrente prateada. Por outro lado, Ben Affleck optou por um conjunto preto composto por calças e camisola de manga comprida.

Mas as comemorações deste dia marcante não ficaram por aqui e também realizaram um almoço em família no Beverly Hills Hotel. Depois passearam de jipe. Na ocasião, Jennifer Lopez deslumbrou com um vestido em tons de branco e vermelho.

Recorde-se que Ben Affleck é pai de Violet, Seraphina e Samuel, do casamento anterior com Jennifer Garner. Já Jennifer Lopez é mãe dos gémeos Max e Emme, do casamento passado com Marc Anthony.

