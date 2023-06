Jennifer Lopez dedicou nas redes sociais uma ternurenta publicação ao marido, Ben Affleck, no dia em que nos EUA celebraram o Dia do Pai.

A partilha começou com uma fotografia do ator em tronco nu, depois um vídeo com várias imagens de ambos e onde Jennifer tece rasgados elogios a Ben como pai e ainda duas carinhosas fotografias de ambos.

Na legenda de todas as imagens, desejou um "feliz Dia do Pai a todos os papás incríveis". "Amamos-te mais do que jamais saberás", acrescentou, falando para Ben.

De recordar que Jennifer Lopez é mãe dos gémeos Max e Emme, de 15 anos, fruto do casamento terminado com Marc Anthony. Ben é pai de Violet, Seraphina e Samuel, do casamento terminado com Jennifer Garner.

