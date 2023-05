Melhor do que uma gravidez, só mesmo duas! Para além de Serena Williams, também Karlie Kloss aproveitou a MET Gala para anunciar ao mundo que está grávida pela segunda vez.

A modelo norte-americana, no entanto, exibiu uma barriguinha maior do que a ex-tenista, evidenciada por um vestido justo, de cor preta.

À semelhança de Serena, Karlie também reagiu à novidade através das redes sociais. "A primeira MET Gala do meu bebé", escreveu.

A criança é fruto do relacionamento com Joshya Kushner e vale lembrar que o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em março de 2021.

Percorra a galeria para ver algumas imagens de Karlie Kloss na MET Gala.