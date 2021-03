Beatriz Gosta recorreu à sua página de Instagram para partilhar todos os detalhes do momento em que saiu do hospital e regressou a casa com a filha, Luiza, que nasceu na semana passada.

"Faz hoje uma semana que saímos do hospital assim... exauridos da vida, parecia que tínhamos sido atropelados por um camião tir. Mas não, foi só a vinda da nossa filha linda, Luiza", começou por escrever, relatando de seguida os pormenores desse momento.

"Antes da saída, a enfermeira dá as últimas dicas enquanto eu amamento para a viagem e o pai cochila em cima da mão com o cotovelo na cama. A auxiliar vem à frente carregando a menina e nós atrás, cheios de sacos e malas onde enfiamos a tenda que montamos durante três dias naquele quarto que já fedia a queijo, de tanto aquecimento, cocó, sangue, colostro, suor, comida, peidos... sei lá", recordou.

"O Daniel Félix sempre firme, já eu, frágil de cabelo desgrenhado com uma barriga como se estivesse de cinco meses, mama gretada em ferida, fralda cheia de sangue, uma flor de hemorroidas dos puxões do parto e a arrastar a chinela pois o pé inchado não coube na tilha", partilhou.

Um dia que ficou também marcado com uma peripécia em relação ao transporte. "A Capicua à nossa espera cá fora com o Romeu e o Pedro Geraldes à espera do reboque na autoestrada com o carro que nos ia emprestar que entretanto avariou. Prontos, são vidas... O dia estava lindo e nós felizes por ir para casa com ela. A Fisga está à nossa espera", rematou.

Leia Também: Beatriz Gosta revela primeira foto do rosto da filha. "Cá está a Luiza"