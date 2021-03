Beatriz Gosta resolveu esta sexta-feira responder à curiosidade dos fãs e partilhar pela primeira vez uma fotografia do rosto da filha, a bebé Luiza, que nasceu no passado domingo.

"Bom dia, curiosos doces e bons da minha vida! Cá está a Luiza, mega cabeluda e bochechuda de lábio delineado como o meu, nariz batatudo e olhos rasgados. Perfeita", declara Marta Bateira, verdadeiro nome de Beatriz Gosta, na legenda da amorosa imagem da menina.

Por fim, o rosto da RTP partilhou ainda alguns pormenores sobre o parto: "Nasceu domingo, às 10h52, no melhor sítio do país, Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde de 37 semanas e 5 dias, parto natural sem pontos no pipi, com 3,185 kg e 49 cm".

Leia Também: Nasceu a filha de Beatriz Gosta. E já há foto da bebé Luiza