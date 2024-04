A relação de Beatriz Frazão e Simão Fumega terá chegado ao fim.

Os dois atores fizeram parte das primeiras três temporadas de 'Morangos com Açúcar' e a atriz regressou para as próximas três.

Apesar de já não fazer parte da série, Simão Fumega esteve com o elenco das temporadas 4, 5 e 6 no primeiro dia de gravações na praia de Carcavelos, em Cascais - onde o Fama ao Minuto esteve presente -, mas os dois não quiseram posar juntos para os fotógrafos por "já não fazer sentido", segundo a imprensa cor-de-rosa, havendo também notícias que dão conta que o próprio ator já confirmou a separação, salientando que ambos continuam a ser amigos.

A relação do ex-casal começou há cerca de dois anos, durante a participação dos dois atores na novela 'Por Ti', da SIC.

No entanto, Beatriz e Simão estiveram animados, em grupo, a conversar com os colegas, mostrando que efetivamente mantêm uma boa relação. As fotos dos dois juntos ainda continuam ativas nas contas de Instagram de cada um.