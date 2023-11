A família de Beatriz Barosa contou com um fim de semana de festa. A irmã da atriz, Luísa Barosa Oliveira, completa 24 anos este domingo, dia 26 de novembro, tendo começado a celebrar a data na noite anterior.

Ao festejar com os amigos, Luísa contou com a presença da irmã e do 'cunhado' Manuel Marques. Nas stories da sua página de Instagram, o ator publicou imagens que captou enquanto celebraram a data e disse: "Parabéns, cunhadita".



© Instagram_manuel_marques_oficial

Por sua vez, Beatriz Barosa também assinalou a data na mesma redes social. "Hoje, dia 26 de novembro, celebramos a bondade, a dedicação, a diversão, a espontaneidade, a felicidade, a beleza, os concursos de piadas à mesa (sobre comer com pés e cabelos). Hoje celebramos a minha irmã! Lu, foste o melhor presente que os pais me deram! Muitos parabéns pelo teu aniversário e por seres assim, inspiradora! Adoro-te", escreveu.

