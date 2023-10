Beatriz Barosa usou a sua conta no Instagram para mostrar um bocadinho dos bastidores da novela da TVI 'Festa é Festa', nos quais já se podem ver as decorações de Natal.

Nas imagens partilhadas pela atriz, pode ver-se Maria do Céu Guerra, com quem contracena. Além disso, Beatriz mostrou ainda uma mesa de ceia de Natal, repleta de doces com muito bom aspeto, revelando um segredo.

"Vejam só só estas iguarias, a nossa mesa natalícia, maravilhosa, só que...", disse a atriz antes de se começar a rir e pegar nos bolos mostrando que a maioria eram falsos.

