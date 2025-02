Luisinha Oliveira completou 25 anos de idade a 26 de novembro, dia que foi passado em boa companhia: o seu namorado José Condessa encheu-a de surpresas.

A festa da modelo decorreu uns dias depois e contou com a presença de amigos e família. Esta quarta-feira, 5 de fevereiro, a irmã de Beatriz Barosa brindou os seguidores com novas partilhas do momento mas, neste caso, com fotografias analógicas.

Na festa é possível ver o ator com quem mantém um discreto romance e ainda o 'cunhado', o ator Manuel Marques, namorado da sua irmã.

