Beatriz Barbosa esteve no 'Conta-me', da TVI, à conversa com Maria Cerqueira Gomes e acabou por falar da relação com Manuel Marques.

Sobre como é que tudo começou, Beatriz Barbosa contou que o primeiro colega a aperceber-se da proximidade dos atores foi a colega Sílvia Rizzo.

De referir que os três artistas integram o elenco da novela 'Festa é Festa', onde o casal se conheceu.

"O Manel contou-lhe [a Sílvia Rizzo]", recordou, acrescentando depois que ambos são "muito bem comportados" e discretos e que nunca aconteceu nada em Bucelas, onde é gravada a novela.

"Nós não contracenamos. Começámos a conhecer-nos melhor naqueles almoços de elenco, descontraídos", lembrou. "Já não tinha namorado há imenso tempo. [...] O máximo que eu namorei foi dois anos, e eu e o Manuel estamos quase a fazer dois anos. A gente vai ultrapassar", realçou.

"Começámos a conversar normalmente. [...] Logo no início dos ensaios, eu cheguei a casa e a minha mãe perguntou-me quem eram as pessoas mais queridas, mais simpáticas. Destaquei logo ali o Manel e a minha mãe disse: 'É verdade, o Manuel Marques e a Ana Marques parecem ser muito bem educados'. E a minha mãe não fazia ideia, não conhecia", recordou.

"Fomos conversando no contexto de elenco até que houve um jantar de elenco em que sentimos que já havia ali mais alguma coisa", contou.

Beatriz Barbosa explicou que tinha a "consciência tranquila porque as coisas estavam a ser feitas corretamente e respeitando ao máximo toda a envolvência que existe", referindo-se ao casamento entretanto terminado do ator com Ana Martins e as duas filhas.

"Depois quando se soube, não me preocupei muito com isso. Preocupei-me mais em contar à minha família antes. A minha mãe sabia. Ela soube logo depois do primeiro beijo", relatou, destacando que os pais sempre a apoiaram.

"Os meus pais sempre disseram que era o que eu sentisse e que confiavam em mim. Sempre perceberam que eu ia fazer as coisas corretamente, que não ia prejudicar deliberadamente ninguém", partilhou.

Em relação às filhas de Manuel Marques, em comum com a ex-mulher Ana, Beatriz Barbosa destacou: "Correu tudo muito naturalmente. Elas também são muito queridas e receberam-me muito bem. A verdade é que eu mantenho a minha casa e o Manel a dele, ou seja há esse espaço. Eu esforço-me para respeitar esse espaço entre eles para não ser uma imposição, nunca quis ser isso. Foi tudo natural".

