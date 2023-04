Fez rir, fez chorar e, acima de tudo, fez aquilo que um concorrente do 'Big Brother Brasil' deve fazer: entreteve o público do início ao fim.

Com o programa a caminhar a passos largos até à final, é esperado que os espectadores se despeçam de alguns dos concorrentes de que mais gostam. Cezar Black não resistiu a um difícil 'paredão' composto por Aline Wirley e Amanda e com 48,79% dos votos acabou eliminado do reality show.

No discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt foram sublinhadas várias características marcantes de Cezar, tais como a delicadeza, humildade, alegria e educação, embora o público tenha, ainda assim, optado por proteger as participantes do grupo rival.

Cezar protagonizou uma intensa discussão com Bruna Griphao nos últimas dias, na qual foi acusado de ser "machista". Esta situação está a ser encarada por muitos espectadores como um dos motivos para esta decisão.

Cezar é o 14.º eliminado do programa e na casa restam apenas sete concorrentes.

Pode acompanhar tudo o que acontece no 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

Leia Também: 'BB Brasil'. Fred Nicácio entrou três vezes (e foi eliminado outras três)