Fred Nicácio sempre quis marcar a diferença e a verdade é que conseguiu. Quer seja pelo facto de ter uma personalidade vincada e de nunca deixar nada por dizer, quer pelo facto de ter sido eliminado três vezes do programa (o que aconteceu pela primeira vez), Fred abandona o 'Big Brother Brasil' com lugar fixo na lista dos concorrentes que mais deu que falar.

Num paredão que contou ainda com Bruna Griphao e Sarah Aline, Fred acabou eliminado com 51,14% dos votos, embora as sondagens tenham apontado resultados diferentes ao longo dos últimos dias.

O médico prometeu muito neste seu último regresso à 'casa mais vigiada do Brasil', mas embora tenha tentado mudar a sua postura em relação a alguns aspetos, acabou por repetir comportamentos que já haviam sido criticados pelos espectadores.

Importa recordar que Fred saiu uma primeira vez da casa com Marília, sendo que ambos disputaram depois o regresso à casa no Quarto Secreto. De volta, o concorrente ficou algumas semanas no jogo, mas acabou eliminado uma segunda vez. A produção apostou depois numa repescagem e Fred foi um dos escolhidos. Agora, o médico foi eliminado pela terceira vez.

Fred Nicácio garante agora continuar a lutar pelos direitos da comunidade negra, a grande causa que defendeu ao longo da sua participação neste reality show.

Pode acompanhar tudo o que acontece no 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

Leia Também: 'Big Brother Brasil'. Quem não joga, não tem lugar no programa