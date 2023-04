É dona de uma voz potente, dança de forma exímia e é altamente afável. Ainda assim, enquanto jogadora, Marvvila nunca conseguiu estar à altura.

Abandonou a 'casa mais vigiada do Brasil’ na noite desta terça-feira, dia 4 de março, a cantora de 23 anos que se tornou conhecida pela participação na edição brasileira de 2016 do 'The Voice'.

Apostou numa postura divertida, tranquila e muito festivaleira, embora não sejam, habitualmente, essas as características que os espectadores de reality shows desejam ver. Por isso mesmo, acabou eliminada num 'paredão' que contava com Amanda, Domitila e Larissa.

O programa está cada vez mais perto de terminar e apenas restam nove concorrentes em jogo. A grande final está prevista para o dia 25 deste mês e na próxima semana serão eliminados três concorrentes.

Pode acompanhar tudo o que acontece no 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

