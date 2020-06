Esta quarta-feira, dia 3, os ânimos da casa do 'Big Brother' foram exaltados por um avião dirigido a Iury e que esta garante ter sido enviado pela mãe. Em causa está uma mensagem, escrita na "língua dos P" - uma linguagem apenas utilizada entre a personal trainer e a progenitora - e que a incentivava a afastar-se de Daniel Monteiro.

Ora, este 'conselho' chegou pouco tempo depois dos concorrentes terem dado o primeiro beijo, após semanas de grande cumplicidade, e causou agora uma rutura.

Chamados ao confessionário, Daniel garante que se vai afastar de Iury, e esta, por sua vez, diz estar bastante confusa com o seu rumo no jogo e na relação com o bombeiro.

No diário desta tarde, Maria Botelho Moniz contou ainda que a mãe e a irmã de Iury estão a caminho da capital para serem convidadas de Manuel Luís Goucha amanhã, dia 4.

