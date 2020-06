Iury, a mais reservada concorrente do 'Big Brother' no que ao compo amoroso diz respeito, decidiu finalmente abrir o seu coração.

A instrutora de fitness desabou com Slávia e foi lavada em lágrimas que confessou ter vivido uma relação abusiva com o seu ex-namorado. Rapaz com quem ainda falava antes de entrar na casa mais vigiada do país.

"Nunca me agrediu fisicamente, mas o psicológico e emocional é horrível", diz, sem conseguir conter as lágrimas.

Iury conta que o rapaz era controlador, a inferiorizava e fê-la passar por várias humilhações.

E foi precisamente por causa desta sua última relação que durante os 15 dias de quarentena no 'BB Zoom', a jovem decidiu que não ia voltar a apaixonar-se. Porém, o destino trocou-lhe as voltas e, apesar do medo que lhe aperta o coração, Iury admite que está a gostar de Daniel Monteiro.

"Acho que comecei a gostar dele", revela pela primeira vez.

Reveja aqui as suas palavras.

Leia Também: Destroçada, mãe de Hélder pede que o filho abandone o 'Big Brother'