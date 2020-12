SIC e TVI reservaram para este sábado, dia 19, programas surpreendentes e estreias de peso. Os dois principais canais generalistas prometem não dar tréguas na batalha pelas audiências e hoje a guerra será particularmente renhida.

Manhã de 'adeus'

A SIC transmite em direto a última emissão de 'Olhó Baião'. Dois anos depois da estreia, o programa a que João Baião deu nome chega ao fim.

Na TVI a programação segue semelhante à das semanas anteriores. Os mais pequenos podem rever a série 'Inspetor Max' e mais tarde, por volta das 12h00, estreia um novo episódio de 'Querido Mudei a Casa'.

Uma tarde de surpresas

Para o horário da tarde, a SIC irá transmitir o programa 'Alta Definição' e depois 'Episódio Especial'. Segue-se 'Eu Quero Arrumar', 'Casa Nova, Vida Nova', ambos formatos da SIC Mulher, e em seguida volta a ser exibido o programa 'Terra Nossa - Especial Natal Com Todos'. Já ao final da tarde, a estação exibe o telefilme 'Um Desejo de Natal' (de 2019).

As grandes surpresas ficam reservadas para a tarde da TVI. A estação irá colocar no ar uma entrevista emotiva de Cristina Ferreira a Maria Botelho Moniz, no programa 'Conta-me'. Segue-se um especial de Natal de 'VivaVida', às 15h00, e às 16h00 começa a emissão de 'Big Brother - A Revolução Em Festa'.

Noite de grandes estreias

Depois do 'Jornal da Noite', a SIC dá início a algumas das suas mais aguardadas estreias. Às 21h00 começa o programa 'Abraços Com História', um formato dedicado aos tempos de pandemia. Mais tarde, às 21h45, estreia a tão aguardada série protagonizada por César Mourão: 'Esperança - Especial de Natal'.

E para fazer frente às grandes apostas da SIC, a TVI 'chamou' Cristina Ferreira para o primeiro 'Noite de Cristina' - a nova aposta da apresentadora após o fim de 'Dia de Cristina'.

