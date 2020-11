Andreia Silva, antiga concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, voltou a posar em lingerie três meses depois de ter sido mãe pela primeira vez. Porém, desta vez, a jovem algarvia quis mostrar-se sem preconceitos aos seus seguidores e assumir publicamente as suas gordurinhas.

"Esta é uma posição que não me favorece de todo uma vez que a minha barriga ainda está muito flácida dado que fui mãe há três meses. Muitas vezes tento encontrar o melhor ângulo para a fotografia de forma a esconder as gordurinhas, mas porquê esconder a minha realidade? Aqui está uma fotografia sem preconceito de como estou", declara Andreia na legenda de uma fotografia onde posa em lingerie.

Confiante na sua motivação para recuperar a sua forma física, a ex-concorrente do reality show da TVI promete: "A seu tempo irei atingir o corpo que tanto desejo ter".

