Andreia Silva surpreendeu os seguidores (e não só) com a publicação feita na sua conta de Instagram na noite desta quarta-feira. Isto porque escolheu a rede social para perguntar a dois amigos se aceitam ser os padrinhos do seu filho, Ken, de dois meses.

"Este convite é completamente SURPRESA! Ambos estão a ser apanhados desprevenidos neste exato momento! Carla e Ivan vocês aceitam ser padrinhos do meu filho? Sim ou sim? Não aceito um não como resposta", escreveu a ex-concorrente do 'Love On Top'.

As palavras acompanham a legenda de duas fotografias registadas a propósito do convite.

Ora veja.

Leia Também: Filho de Andreia Silva completa dois meses: "Um amor que transborda"