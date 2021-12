Bárbara Norton de Matos ficou indignada com as recentes notícias que saíram na imprensa cor de rosa e decidiu recorrer à sua página de Instagram para colocar tudo em 'pratos limpos'.

"[...] Uma vez mais, as minhas respostas foram retiradas dos contextos das perguntas e usadas para construir títulos sensacionalistas, abusivos, que induzem os leitores em erro e passam uma mensagem distorcida da realidade. E isto eu não admito", começou por escrever esta sexta-feira, 3 de dezembro.

"Amo ser atriz e o meu maior desejo é poder trabalhar como tal até não ser capaz de falar. Sou muito agradecida pelas oportunidades que tenho tido ao longo da vida nesta profissão, que é a minha prioridade. Não tenho por hábito expor as minhas preocupações, mas em casos como este isso é preciso, a bem da verdade", acrescentou.

"Tenho tido o privilégio de trabalhar em televisão, mas não posso assumir que será sempre assim. Os atores não têm sempre projetos em curso e quando não trabalham não ganham dinheiro. Isto pressupõe alguma ansiedade e não sou exceção. Terminei as gravações de 'Amor Amor', o que significa que vem aí um período mais calmo na minha vida em televisão. Nestas alturas, o desafio é reinventar-me, por isso ousei sair da zona de conforto e lançar-me como empreendedora. Primeiro com as águas de colónia e depois com a cerâmica", destacou.

"Com 42 anos e duas filhas, ficar parada é que não, e não podia estar mais feliz com a oportunidade de explorar outros lados meus. Investi o meu dinheiro, fiz uma marca de raiz em Portugal, o que não significa que desisti do resto. 'Amor Amor' foi uma oportunidade de fazer algo diferente, num registo de comédia, por isso comecei com algum receio, mas é também disso mesmo que gosto. A minha ambição é continuar a crescer como atriz. Sei o que quero e exijo respeito pela minha profissão, por mim e por todos os que vivem por ela", rematou.

