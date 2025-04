Bárbara Norton de Matos assinalou, esta segunda-feira, 7 de abril, um dia especial para si enquanto mãe.

A filha mais velha da atriz, Luz, comemora o seu 19.º aniversário.

Numa galeria de fotos onde é possível ver a cumplicidade das duas ao longo dos anos, Bárbara escreveu a seguinte dedicatória à filha:

"Hoje o meu coração está cheio de tantas emoções. Passaram-se 19 anos desde o dia em que a vida me deu o maior presente: tu. Lembro-me do teu sorriso, do teu primeiro olhar, do teu toque, como se fosse ontem. Tu foste o meu primeiro amor, a primeira pessoa a mostrar-me a força do que é o amor incondicional. Parabéns pelos teus 19 anos, filhota", disse a atriz.

Clique na galeria e veja as imagens de mãe e filha.

