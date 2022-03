Bárbara Guimarães esteve hoje, 25 de março, à conversa com Diana Chaves no programa 'Casa Feliz', para contar a sua experiência como voluntária na fronteira da Polónia junto à Ucrânia. A apresentadora fez-se acompanhar de Eddy Martins, um outro voluntário que conheceu no terreno.

"O nosso primeiro encontro foi a descarregar um camião", conta a apresentadora.

"Fomos seis pessoas para receber no terreno um autocarro que trazia material do Hospital Santa Maria, muito preciso neste momento, que é material cirúrgico e hospitalar", explica.

Entretanto, Diana reflete: "Há uma coisa que daquilo que vocês nos contrariam que me ficou marcada, não consigo sequer imaginar-me na vossa situação: mães com um bebé no colo e uma mala e mães desesperadas a entregarem-vos os bebés".

"Muito forte foi um pai entregar duas crianças e voltar para a guerra para combater", acrescentou Bárbara.

Veja o momento.

