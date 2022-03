Bárbara Guimarães foi uma das personalidades que se ofereceu para trabalhar como voluntária da fronteira da Polónia com a Ucrânia, de maneira a prestar auxílio aos refugiados que todos os dias continuam a fugir da guerra.

Na sua conta de Instagram, a apresentadora destacou o trabalho dos voluntários portugueses.

"Pessoas, que trazem a alma portuguesa à fronteira de Medyca e ao centro de acolhimento humanitário (Tesco) em Przemyśl, a poucos quilómetros da guerra na Ucrânia. Largaram tudo, prontos para ajudar no que fosse preciso e era preciso tanto. Voluntários que abraçam por dentro cada minuto vivido", nota.

"Precisamos desta humanidade, desta solidariedade. Mais do que voluntários, são verdadeiros embaixadores de Portugal e enchem-nos a todos de orgulho. Daqui, irão regressar com a vontade plena de ficar em todas as frentes. Obrigada por tudo! [calculo que tenham percebido que eu também ficaria]", termina.

