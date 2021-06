Chegaram ao fim as gravações da novela 'Bem Me Quer', da TVI, para Bárbara Branco, como a atriz revelou na sua página de Instagram, esta terça-feira, 1 de junho.

"Gosto de me rodear de amor. Principalmente a trabalhar, no caos do dia-a-dia, na velocidade louca que é fazer televisão, o que nos dá alento nos dias mais difíceis são os afetos, os abraços, as gargalhadas – o amor. Que maravilha de grupo que se juntou aqui", começou por escrever na legenda de algumas fotografias que destacou na rede social.

"Da minha parte, espero ter conseguido rodear-vos a todos de boas vibes e sorrisos, e agradeço do fundo do coração a todos os que tornaram o meu último ano ainda mais bonito e especial. Atrás e à frente das câmaras a equipa é imensa, é impossível agradecer a todos individualmente, mas abraço-vos a todos já com saudades e com a certeza de que fui muito feliz ao vosso lado. Até já", completou.

