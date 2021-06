Chegaram ao fim as gravações com Angie Costa, como a atriz revelou no Instagram.

As gravações da novela 'Bem Me Quer' já estão a terminar, com alguns atores a começarem a despedir-se da trama da TVI. Paula Neves, uma das atrizes deste projeto, recorreu à sua página de Instagram para destacar o fim da caminhada com a filha da ficção, papel interpretado por Angie Costa. "Já se sente a gravação da novela a chegar ao fim. Hoje despedi-me da minha ‘filhota’, Angie Costa. Foi um prazer tão grande conhecer-te e trabalhar contigo, tens um coração enorme e uma alma linda. Gostei muito meu amor! Beijo grande e até já", escreveu Paula Neves na legenda de uma fotografia de ambas. Por sua vez, Angie Costa também recorreu à mesma rede social para marcar o "último dia desta viagem linda". Veja na galeria as imagens que a jovem publicou nas stories. Leia Também: Angie Costa: "Foi uma gravidez planeada. Sempre tive este lado maternal"





