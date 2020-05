Bárbara Bandeira gravou esta sexta-feira um vídeo onde lavada em lágrimas explicava aos seus seguidores que o seu concerto no Coliseu de Lisboa foi adiado para o próximo ano devido à pandemia de Covid-19. Imagens que parecem não ter agradado a todos.

"Gente a morrer por causa da Covid-19, pessoas com cancros incuráveis que morrem e deixam a família sem chão, pessoas a morrer à fome, pobreza, entre uma série de outras desgraças, e a miúda chora porque o concerto dela que ia ser este mês no Coliseu foi adiado para o próximo ano", declarou Débora Picoito, antiga participante do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, ao partilhar as imagens de Bárbara.

"Quem és tu para estares a partilhar no teu Instagram para estares a meter as pessoas contra mim? Arranja algo para fazer, agora, não me conheces e vais publicar isso? É só triste e fica-te mal", respondeu a jovem cantora, de apenas 18 anos, numa mensagem privada enviada para a conta pessoal de Débora e divulgada minutos depois pela mesma.

Seguiu-se uma acesa troca de farpas, com a ex-'Casa dos Segredos' a considerar "sem noção e ofensivo" o post da artista.

Aumentando ainda mais a polémica, Bárbara recorreu à rede social Twitter para reagir: "Débora Picoito a gozar com a importância do meu concerto no Coliseu mas a pedir-me bilhetes para o mesmo? Inteligente", escreveu, lembrando uma mensagem antiga da algarvia.

E, mais uma vez, a resposta de Débora não se fez tardar: "1.º - continuo fã da cantora, não da pessoa. 2.º - A Bárbara pediu o meu número de telefone para me ligar a pedir satisfações, será que ela liga a pedir satisfações a todas as pessoas que não gostam dos seus posts? 3.º - Não gozei com o concerto reagendado mas sim com a imaturidade ao lidar com a situação".

Veja na galeria as imagens de toda a troca de farpas entre as duas celebridades.

Leia Também: Vídeo. Bárbara Bandeira lavada em lágrimas após concerto ser adiado