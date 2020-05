Bárbara Bandeira viu um dos seus maiores sonhos ser adiado devido à pandemia de Covid-19. O concerto da cantora no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, marcado para este ano, foi adiado para 2021.

"Decidi marcar o coliseu para 2021 de forma a defender a saúde e segurança de todos vocês", anunciou a jovem cantora, de 18 anos, que confessou ter ficado destroçada com a notícia.

"Devido a toda esta situação ter de adiar para o ano não é fácil, mas tive de o fazer pela vossa segurança… pela minha segurança. E porque adoro cada uma das pessoas que me ia ver nesse dia", lamenta Bárbara num vídeo onde fala aos fãs lavada em lágrimas.

"É óbvio que isto me deixa um pouco triste, não fazer o Coliseu este ano, mas ao mesmo tempo sinto que vou dar mesmo o meu melhor", continua a artista, explicando que decidiu fazer o vídeo, mesmo sem conseguir conter as lágrimas, como forma de partilhar com os fãs de forma mais próxima o que realmente está a sentir com esta notícia.

