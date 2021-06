Carolina Deslandes fez recentemente um direto na rede social Instagram onde falava sobre autismo, transtorno neurológico com o qual o seu filho mais velho, Santiago, foi diagnosticado.

O testemunho da cantora tocou os seguidores e serviu até para encorajar uma jovem fã a procurar disgnóstico.

"No dia 2 de abril fizeste uma live onde falaste de autismo. Nesse dia decidi que não devia fugir de mim. Hoje recebi o meu diagnóstico. Obrigada por me encorajares a ser eu", pode ler-se na mensagem enviada pela seguidora e agora partilhada por Deslandes.

"O lado bom da Internet. Aquele que muitas vezes fica esquecido, no meio da podridão e da ofensa. O lado da partilha, da mão dada com a vida do outro, esteja ele onde estiver", reagiu a cantora ao partilhar a mensagem publicamente.

Leia Também: "Nunca imaginei estar separada aos 29 anos com três filhos"