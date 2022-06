'Planeta Slow' é o nome do projeto pedagógico que Aurea acaba de lançar sobre sustentabilidade social, económica e ambiental.

Este novo trabalho é lançado oficialmente esta segunda-feira, 6 de junho, no Altice Forum Braga, como adianta o comunicado enviado às redações.

Uma iniciativa lançada em parceria com a Betweien, Lda, desenvolvido em parceria com a ABAE (Associação Bandeira Azul Da Europa), no âmbito do projeto ECO XXI.

Este projeto "tem como propósito educar para a sustentabilidade, nas suas diferentes dimensões (social, económica e ambiental), sensibilizando e dotando os jovens de ferramentas que os auxiliem na adoção de comportamentos individuais e coletivos responsáveis e sustentáveis. O público-alvo são os alunos e as alunas do 3.º ciclo de escolaridade do ensino básico e ensino secundário, que terão oportunidade de explorar o conteúdo do projeto através da leitura, da música e do teatro", adiantam na mesma nota.

"O livro integra três histórias ficcionadas, mas com a maior proximidade possível à realidade, sobre o desenvolvimento sustentável em três grandes dimensões: dentro da dimensão social, será explorado o tema 'fast food', na dimensão económica, abordar-se-á a temática 'fast fashion' e a dimensão ambiental, o 'e-waste'. Após a leitura de cada uma das histórias, o leitor poderá explorar, em três capítulos informativos, conceitos, curiosidades, exercícios e dados estatísticos sobre as temáticas supracitadas", acrescentam, destacando também que tem ainda letras das músicas compostas pela cantora para o projeto.

Este trabalho conta ainda com uma "performance musical da Aurea e uma peça ou performance teatral", que são a "adaptação das histórias do livro ao teatro".

"Erradicar a pobreza e a fome, promover e lutar por uma educação de qualidade para todos, defender a paz e justiça, estimular a produção e consumo sustentáveis, fomentar o trabalho digno e o crescimento económico, combater as alterações climáticas, a poluição da água, oceanos, mares e vida marítima e incentivar a adoção de fontes de energia renováveis, entre outros, são os subtópicos abordados no projeto, em concordância com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e sobre os quais o público-alvo se poderá informar e formar", rematam.