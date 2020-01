Emoção é a apalavra que melhor define a entrevista deste sábado, dia 4, no programa 'Conta-me Como És', da TVI. Aurea foi a convidada especial de Fátima Lopes.

Com as emoções à flor da pele, a cantora chorou durante quase toda a entrevista. As lágrimas começaram a cair com o testemunho de Rui Ribeiro.

O compositor foi para Aurea o grande responsável pelo início da sua carreira no mundo da música. "As pessoas que eu tenho à minha volta dão-me exatamente aquilo que eu preciso sem eu pedir nada. Aceitam-me como eu sou", começou por dizer, declarando em seguida: "Eu devo-lhe a ele [Rui Ribeiro] o rumo que a minha vida tomou".

A emoção seguiu com o testemunho da família. Depois das bonitas palavras do irmão, seguiu-se uma mensagem especial dos pais... e as lágrimas correram ainda mais.

"Tenho muitas saudades dos meus pais. É a parte mais complicada do trabalho, as saudades e não ter o colinho sempre que precisamos", completou a artista, de 32 anos.

