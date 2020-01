Depois de terminar os tratamentos contra o cancro da mama, uma infeção grave levou Bárbara Guimarães a permanecer durante três semanas internada no hospital. A alta médica chegou na véspera de Natal e com ela a revelação do que havia acontecido.

Pouco mais de uma semana depois de ter regressado a casa, a apresentadora partilhou agora na sua conta oficial de Instagram aquela que é a sua primeira fotografia desde que saiu do hospital.

"Só mesmo 'on fire' para um fim-de-semana quentinho... Bom sábado para todos", escreveu a estrela da SIC na legenda da imagem, onde se mostra junto a uma lareira.

