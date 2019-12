As últimas semanas não têm sido fáceis para Bárbara Guimarães. A apresentadora esteve nas últimas três semanas internada no hospital devido a uma "infeção grave".

"O meu silêncio recolhido, durante 3 semanas, aconteceu no hospital. Depois de terminar os tratamentos do cancro da mama surgiu uma infecção grave", começa por contar a apresentadora, que nos últimos meses travou uma batalha contra o cancro da mama.

"Foram 3 longas semanas de vida intensa, com medos e incertezas, mas sempre com o olhar virado para a LUZ e com uma equipa extraordinária de médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, auxiliares da alimentação e da limpeza... Todos, sem excepção, me cuidaram e mimaram com toda a descrição e respeito", acrescenta a estrela da SIC, mostrando-se agradecida a todos os que a ajudaram a recuperar de forma a passar o Natal em casa com a família.

"Voltei a casa nesta véspera de Natal e por isso partilho com todos não só o meu mais profundo agradecimento como dedico as minhas boas festas àqueles que permanecem nos hospitais e também aos 'cuidadores' que nesta quadra aí trabalham com alegria e dedicação. O meu profundo OBRIGADA", completa.

