Fátima Lopes apresentou a nova coleção de outono/inverno 2024/25 no passado sábado, 9 de novembro, no Museu Nacional dos Coches.

Para além dos looks irreverentes, a estilista convidou a atriz Sofia Ribeiro para desfilar, juntando-se aos outros 60 modelos da Face Models que marcaram presença.

Ao Fama ao Minuto, Sofia Ribeiro declarou que foi "uma honra" poder ser uma das modelos convidadas.

"Antes de entrar para a televisão, eu trabalhava como modelo", começou por explicar. "E a minha segunda agência foi a Face Models, da Fátima Lopes. Aliás, enquanto eu gravava os 'Morangos com Açúcar', estava na agência dela. Trabalhámos juntas durante muitos anos. Já desfilei para ela outras vezes e, hoje em dia, desfilar como convidada, é uma honra".

A atriz considerou ainda que Fátima Lopes está "cada vez mais sofisticada, com roupa adequada a todo o tipo de mulher. Ela pensa na diversidade. Não é só um tipo de mulher que pode vestir a roupa da Fátima. Gosto deste lado que ela está a explorar cada vez mais: a elegância e a feminilidade, sempre com o seu lado arrojado e sexy, mas, no meu entender, cada vez com mais bom gosto".

Sofia Ribeiro desfilou com um vestido comprido, bordeaux, com transparências, recortes e uma racha arrojada.

"Gosto muito desta cor, sinto-me muito gira. Acho que está uma obra de arte! Era um vestido que eu usaria", rematou.

Em jeito de conclusão, a atriz revelou ainda ao Fama ao Minuto que não costuma seguir tendências. "Eu acho que as tendências existem para nós depois as adequarmos ao nosso gosto. Tão depressa me visto mais casual, como mais elegante. Não tenho um estilo. Eu visto-me de acordo com o meu estado de espírito".

Clique na galeria e veja as imagens de Sofia Ribeiro no desfile de Fátima Lopes.

