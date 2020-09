Já foram vários os atores que revelaram publicamente que também estiveram ou estão infetados com o novo coronavírus. Recentemente, foi a atriz Tiffany Haddish quem contou aos fãs que testou positivo para a Covid-19.

Num um vídeo publicado no seu canal do YouTube, no dia 31 de agosto, a atriz partilhou a sua experiência e entrevistou o Dr. Anthony Fauci.

Haddish disse que contraiu vírus há cerca de três meses, depois de ter estado em contacto com duas pessoas que estavam infetadas.

"Eu estava a trabalhar num filme e alguém contraiu o coronavírus. Não estive em contacto direto, mas eles mandaram todos para casa e pararam as filmagens. Sugeriram também que fizesse o teste. Fiz e recebi o resultado dois dias depois, disseram que eu não tinha ocoronavírus", disse Tiffany.

"No entanto, outra pessoa que conheço e que era próxima de mim contraiu o coronavírus e por isso fiz de novo o teste. Faço o exame, sem ter nenhum sintoma nem nada, depois recebo o resultado e eles disseram que tinha o vírus", contou, referindo que já fez o teste "12 vezes".

Veja a conversa na íntegra:

